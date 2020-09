Para a intervenção nos Jardins de Infância de Brasfemes e da Solum foi aberto um terceiro concurso que prevê um investimento de cerca de 19.000 euros, para a remoção de 120 m2 e 60 m2 de fibrocimento, respetivamente.

Estas empreitadas vão ser financiadas pelos Programas Operacionais Regionais, como anunciou o Governo em 23 de junho durante a assinatura de um protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), também presidida por Manuel Machado, para a colaboração das autarquias na remoção de fibrocimento nos edifícios escolares.

"O investimento na educação é uma das grandes prioridades da Câmara de Coimbra, que tem reforçado anualmente o investimento na requalificação do parque escolar e no Programa Municipal de Ação Social Escolar para garantir a igualdade de oportunidades no acesso à educação, suavizar os orçamentos das famílias e valorizar a escola pública, sendo ainda um estímulo à natalidade e fixação de famílias no concelho", refere o comunicado do município.

No ano letivo de 2020/2021, este programa municipal deverá abranger cerca de 15 mil crianças e jovens e representa um investimento global superior a 9,3 milhões de euros, uma previsão superior em três milhões relativamente ao ano transato.