A United Colors of Benetton uniu-se ao Centro Cultural de Belém para criar Play Cycle, um projeto artístico para crianças que visa sensibilizar as famílias para o tema da sustentabilidade.

O designer Rui Tomás e a artista e bióloga marinha Ana Pêgo, vão debruçar-se sobre o papel e o plástico, demonstrando o ciclo de vida de cada um.

Para pensar em novas utilizações, vão propor dois ateliers artísticos em torno desses materiais. O objetivo é gerar consciência sobre a utilização e desperdício dos materiais, promovendo um consumo mais consciente e sustentável.

Cada tema terá dois vídeos criados pelos artistas convidados. O vídeo de apresentação sobre o ciclo dos materiais; e o vídeo do atelier em que se explica a atividade proposta, para que as crianças e as famílias possam recriar em casa estes desafios. Fazer uma animação com objetos de plástico apanhados na praia ou um candeeiro com caixas de cartão, são os desafios lançados pelos dois artistas.

Os artistas do projeto

Rui Tomás, é um designer com uma filosofia multidisciplinar e uma curiosidade contínua, desde a escala da mão à escala da arquitetura. Premiado internacionalmente com um German Design Award 2019 e com um Red Dot Product Design Award 2019 para melhor Design de Produto.

Ana Pêgo mora mesmo junto à praia e passa ali grande parte do tempo. Não apenas a mergulhar, mas a explorar a areia, fazer caminhadas ou procurar fósseis. É lá que encontra inspiração para os seus projetos de educação ambiental, onde combina a ciência com a arte, com o objetivo de dar a conhecer a vida dos mares e sensibilizar as pessoas para a conservação dos oceanos.​

A partir de hoje, os vídeos vão ser disponibilizados gratuitamente no site da Benetton.