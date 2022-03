Comprometida a ajudar a construir a confiança e reforçar o potencial ilimitado das raparigas, a Barbie apresenta uma campanha multifacetada com quatro momentos para assinalar o Dia Internacional da Mulher que, com o objetivo de inspirar a próxima geração de líderes e sonhadoras, para além de desenvolver parcerias com empreendedoras mundiais e com a organização solidária Inspiring Girls International, lança também a BarbieStyle – a primeira plataforma colaborativa de compras criada pela marca, com produtos de marcas fundadas por mulheres.

Com o intuito de relembrar que as meninas podem ser o que quiserem, a Barbie atribui o merecido destaque a doze mulheres de diferentes nacionalidades que lideram as suas respetivas indústrias, como a da tecnologia, bem-estar, STEM, educação, entre outras, com bonecas Barbie one-of-a-kind tão únicas como elas.

Assim, mulheres pioneiras como as americanas Shonda Rhimes, fundadora da Companhia de Produção Televisiva Americana Shondaland e Ari Horie, fundadora e CEO da Women’s Startup Lab e da fundação Women’s Startup Lab Impact, a britânica Pat McGrath, makeup artist e fundadora dos laboratóros Path Mcgrath, a canadiana Melissa Sariffodeen, CEO e co-fundadora do Canada Learning Code e da Ladies Learning Code, a mexicana Adriana Azuara, fundadora do All4spas, a brasileira Doani Emanuela Bertain, professora e fundadora da Sala 8, a australiana Jane Martino, presidente e co-fundadora do Smilling Minds, a chinesa Lan Yu, fashion designer, Butet Manurung da indonésia, fundadora e diretora do SOKOLA, a italiana Sonia Peronaci, fundadora do site de comida italiana “GialloZafferano”, a alemã Tijen Onaran, CEO e fundadora do Global Digital Women e co-fundadora do ACI Diversity Consulting e a francesa Lena Mahfouf, criadora digital, videografa e autora do “Always More”, entre muitas outras, serão homenageadas com uma boneca Barbie idêntica a elas.

“Nós sabemos que as crianças são inspiradas pelo que as rodeia, e é por isso que é tão importante para as meninas se verem refletidas em modelos que ousadamente ultrapassam obstáculos e superar o Dream Gap para se tornarem as mulheres corajosas que são hoje” diz Lisa McKinght, vice-presidente sénior e chefe global de Barbie e bonecas da Mattel. “Neste Dia Internacional da Mulher, estamos orgulhosos por homenagear 12 mulheres pioneiras globais e ajudar assim a capacitar a próxima geração de líderes femininas, ao partilharem as suas histórias”.

Para além de destacar estas role models internacionais, a Barbie concretiza também a sua primeira parceria global no âmbito do projeto Dream Gap com a Inspiring Girls International, uma organização solidária dedicada a elevar as aspirações das meninas por todo o mundo ao conectá-las com mulheres pioneiras.

De braço dado, a Barbie e a Inspiring Girls International vão trabalhar em parceria com escolas locais em vários países como Espanha, Itália, França, Reino Unido, Polónia, Brasil, Austrália e Estados Unidos, a fim de realizar workshops da iniciativa Dream Gap, com vários modelos pioneiros da Barbie, estimando alcançar 3500 raparigas no próximo ano.

Também com o intuito de apoiar mulheres empreendedoras, a Barbie vai lançar a sua primeira plataforma de compras colaborativa online, a Barbie Style, que terá disponível diversas marcas fundadas por mulheres, de que são exemplo a NETTE com as velas Dream Land, a Tenoverten com os vernizes Barbie Trio e a Live Tinted com o batom Huestick in Origin, entre muitas outras.

Por fim, a Barbie celebrará também este dia na NFT Art Collection em parceria com Boss Beauties, uma iniciativa global liderada por mulheres que cria oportunidades para meninas e mulheres por meio de colaborações de ponta. A Barbie NFT, com uma variada linha de carreiras, fará parte da coleção Boss Beauty Role Models NFT, projetada para empoderar meninas e mulheres na vanguarda da tecnologia e criatividade, ao lado de outras figuras pioneiras.

A Barbie NFT será leiloada pelas Boss Beauties entre os dias 9 e 12 de março via OpenSea onde o valor resultante do leilão irá reverter para o projeto Barbie Dream Gap.

Um pouco por todo o mundo, as mulheres continuam a ter uma fraca representação nos papéis de liderança. De facto, o laboratório de pesquisa e desenvolvimento cognitivo da NYU, conduzido pelo professor de psicologia Dr. Andrei Cimpian e pela professora de psicologia assistente Dra. Andrea Vial, cuja bolsa de pós-doutorado foi financiada pela Mattel, descobriu que raparigas com idades entre os 5 e os 10 anos são menos propensas a levantar a mão por posições de liderança como assumir o comando de uma atividade em grupo.

No entanto, na fase final do estudo, os investigadores descobriram que, quando confrontados com exemplos de mulheres pioneiras, tanto raparigas como rapazes são mais propícios a voluntariarem-se para assumir a posição de liderança numa atividade de grupo. Esta última descoberta expande-se para as pesquisas de Dream Gap que têm mostrado que a partir dos 5 anos, as raparigas começam a duvidar do seu potencial e a perder confiança nas suas próprias competências.

Para contornar esta barreira, a Barbie fundou a iniciativa global de longo prazo Dream Gap em 2018, cujo objetivo passa por fornecer às meninas os recursos e o apoio de que precisam para continuarem a acreditar que podem ser tudo o que se propuserem a ser.

Desde o lançamento, a marca já investiu mais de um milhão de dólares, através do projeto, em parceiros sem fins lucrativos com a missão de alcançar a igualdade através do investimento em educação, capacidades de liderança e mentoria de oportunidades para raparigas.