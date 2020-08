Os primeiros dentes, mais conhecidos por dentes de leite, têm de ser tratados desde cedo, pois são estes que abrem caminho para dentes definitivos saudáveis.

Para abordar a importância da higiene oral nos primeiros meses após o nascimento do bebé e os cuidados a ter nos primeiros dentes, no próximo dia 20 de agosto, pelas 17h, haverá uma sessão Conversas com Barriguinhas Online com a médica dentista e autora do Blog Dente a Dente, Inês Guerra Pereira.

Esta sessão está incluída no conjunto de 8 sessões do “Passaporte da Minha Gravidez”, uma iniciativa das Conversas com Barriguinhas que pretende disponibilizar aos futuros pais as temáticas mais procuradas na gravidez, durante o mês de agosto.

Esta iniciativa junta marcas de puericultura e profissionais de saúde em sessões online gratuitas, a decorrer à terça e à quinta-feira, sendo apenas necessária a inscrição no site www.conversascombarriguinhas.pt.

Desde 2009 a percorrer Portugal, as Conversas com Barriguinhas já realizaram mais de 3 mil eventos em mais de 500 espaços de excelência, impactando cerca de 100 mil casais, com o objetivo de esclarecer dúvidas e partilhar experiências sobre os mais variados temas ligados à gravidez e maternidade.

