Juliana Lamares trabalhou durante 17 anos na área da moda, enquanto hairstylist em diversas campanhas, foi embaixadora 2 anos da Pantene, participou em publicações de revistas como Vogue, semanas de moda Lisboa e Portugal Fashion no Porto e trabalhou com várias celebridades.

Depois de tantos anos nesta área e não se sentindo 100% realizada, em 2019 decidiu viajar por vários países até chegar a Moçambique e à Ilha de Moçambique.

Na Ilha, conheceu a Joana Gaspar, e juntas decidiram criar e dedicar o seu tempo à Heartseed, um projeto que apoia, acarinhar, acolhe e dá novas oportunidades a meninos da ilha de Moçambique.

A Heartseed é uma associação moçambicana sem fins lucrativos que criou o primeiro centro de acolhimento e desenvolvimento educativo com crianças vulneráveis na Ilha de Moçambique. Os grandes pilares deste projeto são a educação humanizada, o empoderamento pessoal, a nutrição equilibrada, a redução do impacto ambiental e o desenvolvimento local.

Com um sistema de ensino alternativo, a Heartseed promove atividades educativas e a aprendizagem de ofícios, visando desenvolver valores, capacidades e competências para que se tornem jovens empoderados, confiantes e ativos na comunidade local.

créditos: Heartseed

A principal missão da associação é educar crianças e jovens, transformando-os com base em valores como Solidariedade, Respeito, Integridade e Justiça Social. O objetivo é inspirar e educar com ações baseadas no amor, garantir que os meninos tenham o direito a sonhar com um futuro melhor, empoderá-los, e promover o seu desenvolvimento através da defesa dos Direitos da Criança, da proteção e assistência social da criança e, claro, da sua inclusão social.

Através de atividades divertidas e ensinamentos, a Heartseed procura dar-lhes um bem-estar físico e emocional, potenciar as suas competências e habilidades individuais, dotando-os de novas capacidades para agarrar todas as oportunidades no futuro.

É no Centro dos Meninos da Ilha de Moçambique, um espaço de aprendizagem, de apoio à educação e acolhimento, que neste momento há cerca de 20 meninos a aprender e descobrir as suas valências, aptidões e dons. O objetivo da associação é crescer ainda mais e chegar a juntar 30 a 40 meninos diariamente no Centro.

Os grandes pilares da Heartseed

Educação Humanizada

Defende a importância das relações humanas na educação. A criança ou o jovem tem de se sentir confortável e seguro para aprender, para descobrir as suas potencialidades e principalmente para se preparar para enfrentar desafios. Valorizar a diversidade, as emoções e a afetividade envolvida no ato de educar.

Horta biológica e nutrição

A horta é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal para crianças, permitindo o trabalho colaborativo, o desenvolvimento do sentido de responsabilidade, o cuidado quotidiano a ter com o meio ambiente, assim como o conhecimento da origem dos alimentos e a consciência para uma alimentação saudável que é essencial no desenvolvimento físico e intelectual.

Na associação cuida-se deste espaço em conjunto e cozinha-se produtos locais e sazonais super nutritivos.

Empoderamento pessoal e comunitário

As crianças são o futuro do mundo e, por isso, é essencial educar seres humanos mais conscientes, confiantes, sustentáveis, autónomos, conhecedores do seu potencial no mundo, que respeitem a diversidade humana, contribuindo para a construção de uma sociedade mais tolerante e solidária.

Impacto ambiental e Desenvolvimento local

A educação ambiental é uma responsabilidade de todos para com as crianças e jovens de modo a consciencializar para os problemas ambientais, assim como fomentar o interesse para os cuidados a ter com o meio ambiente.

A Heartseed quer trabalhar e colaborar com entidades locais de forma a criar um sentido de comunidade, espírito de solidariedade e orgulho coletivo pelo local, a Ilha de Moçambique. O futuro está nas mãos de todos nós.