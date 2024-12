Abel Salazar (1889-1946) dizia: “Um médico que só sabe Medicina nem Medicina sabe.” Este pensamento visionário reflete uma abordagem holística da saúde, como o conceito “One Health”, que integra saúde humana, animal e ambiental, promovendo estilos de vida saudáveis e equitativos. O desporto, neste contexto, destaca-se como uma ferramenta indispensável para enfrentar os desafios de saúde pública, como a obesidade infantil, e para fortalecer o bem-estar mental e social.

Portugal enfrenta uma realidade alarmante no que diz respeito à saúde das suas crianças e jovens. Segundo o COSI Portugal 2022, 31,9% das crianças apresentam excesso de peso e 13,5% sofrem de obesidade, colocando o país entre os piores indicadores da Europa. Paralelamente, os problemas de saúde mental entre os jovens têm vindo a aumentar, muitas vezes agravados pela pressão académica que se intensifica no ensino secundário. Este cenário leva muitos jovens a abandonarem o desporto, uma tendência confirmada por um estudo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que identificou a falta de tempo e os conflitos com os estudos como as principais razões para o abandono da prática desportiva.

A Subvalorização do Desporto em Portugal

O recente episódio em torno da proposta do Orçamento do Estado para 2025 expõe, mais uma vez, a fragilidade com que o setor do desporto é tratado em Portugal. Inicialmente, o Governo anunciou uma dotação de 42,5 milhões de euros para o desporto, um valor já abaixo das necessidades identificadas por especialistas na área. Posteriormente, corrigiu o montante para 54,5 milhões de euros, atribuindo a discrepância a uma “inconsistência na classificação dos valores afetos ao Desporto”. Embora esta correção demonstre um esforço de clarificação, o episódio ilustra a necessidade de uma estratégia política sólida e coerente que reconheça o desporto como uma prioridade nacional.

Atualmente, apenas os atletas de alta competição com participações internacionais beneficiam de valorização no acesso ao ensino superior. No entanto, os milhares de jovens federados que dedicam horas à prática desportiva veem o seu esforço ignorado e não valorizado quando concorrem ao ensino superior , perpetuando um sistema que desincentiva a prática regular e contribui para níveis elevados de sedentarismo.

Propostas para um Sistema Mais Inclusivo e Justo

Para que o desporto seja verdadeiramente valorizado em Portugal, é necessário:

Reconhecimento Académico: Introduzir critérios de bonificação no acesso ao ensino superior para jovens com historial desportivo federado ou envolvimento em programas de saúde escolar. Apoio Estruturado: Garantir financiamento contínuo e parcerias com clubes desportivos para assegurar acesso universal ao desporto, especialmente para crianças e jovens de famílias carenciadas. Integração no Currículo Escolar: Incorporar atividades desportivas no sistema educativo como parte essencial do desenvolvimento integral dos alunos. Monitorização e Avaliação: Desenvolver indicadores específicos que avaliem o impacto do desporto na saúde física, mental e no sucesso escolar.

Um Apelo à Ação: Transformar Prioridades em Resultados

Portugal precisa de um compromisso político firme para valorizar o desporto como uma alavanca estratégica de saúde e educação. O desporto deve ser visto como um investimento na prevenção de doenças crónicas, na promoção da saúde mental e no desenvolvimento de competências transversais fundamentais para o sucesso na vida adulta.

Este é um apelo aos decisores políticos e à sociedade: é tempo de construir pontes entre o desporto, a saúde e a educação. Que o desporto deixe de ser uma nota de rodapé no orçamento e se torne uma verdadeira prioridade nacional, refletindo o valor que tem para o presente e o futuro de Portugal.

“Disclaimer: Sou pai de duas crianças que praticam desporto federado, o que me proporciona uma perspetiva pessoal sobre os benefícios e desafios da prática desportiva na formação e desenvolvimento dos jovens.”