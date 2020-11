Uma família de San Diego (EUA) transforma tempos sombrios em diversão ao lançar na plataforma Kickstarter um jogo de cartas com tema de pandemia, "It’s Contagious!".

Inventar o jogo ajudou esta família a manter-se unida e a lidar com a vida durante o confinamento, após ela própria ter sido afetada pelo COVID-19.

O jogo de cartas foi criado pela família Pickett - Lola, Tigre e seus filhos, durante os primeiros meses da quarentena do COVID-19 em San Diego, Califórnia, após esgotarem a variedade de jogos que tinham em casa.

Ironicamente, o jogo tornou-se numa distração bem-vinda quando o pai e a mãe de Tigre foram vítimas do COVID-19. Felizmente ambos já recuperaram, embora o pai de Tigre tenha ficado 17 dias em tratamento nos cuidados intensivos e inicialmente não se esperava que sobrevivesse.

O jogo de cartas foi idealizado e criado por uma equipa intencionalmente diversa e totalmente virtual de colaboradores, incluindo um artista alemão e um designer das Filipinas.

O jogo aborda o vírus com um tom lúdico, transformando anticorpos em super-heróis e o contágio em algo que controlamos com as nossas mãos. O objetivo é acabar o jogo com o menor número de cartas, chamada de “carga viral”.

Como bónus adicional, as Power Cards trazem o que os criadores chamam de “reviravoltas do destino infecciosamente divertidas”, usando termos pandémicos muito familiares como formas lúdicas, para mudar a jogabilidade e manter os jogadores envolvidos.

Jogo de cartas It's Contagious créditos: @2020 The Menagerie Collective LLC

Para o pai e avô, Rich Pickett (que quase não sobreviveu ao vírus), o senso de humor foi fundamental em toda esta experiência: “Estou feliz por ter sobrevivido, para que agora possa juntar-me às risadas enquanto os meus netos me ganham (novamente) neste jogo!”.

Lola e Tigre Pickett lançaram este projeto criativo como parte do The Menagerie Collective, a sua pequena empresa fundada em San Diego. Em 2018, realizaram outra campanha de sucesso no Kickstarter, com o seu baralho de tarot e um guia arrecadando mais de 30.000 dólares em apenas 30 dias.