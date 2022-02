A Mamãs e Bebés irá promover o seu primeiro Workshop Físico de 2022, com todos os cuidados e segurança, para ajudar os futuros papás a esclarecer todas as suas questões.

O Workshop será realizado no dia 5 de fevereiro às 10h30 e terá lugar na Loja BabyBlue, que se situa na Rua Sinais de Fogo, Nº16B, em Lisboa.

Geralmente, as grávidas têm sempre algum receio em relação ao trabalho de parto, nomeadamente se este irá ocorrer sem qualquer contratempo. Mas além disso, surgem também outras questões como “Como sei que entrei em trabalho de parto?”, “Como sei que está na hora de ir para a maternidade?”, “Quanto tempo demora o trabalho de parto?” e “O que posso fazer para um parto mais rápido? E menos doloroso?”.

Sob o mote “Trabalho de parto: todas as dúvidas”, Queila Guedes, Enfermeira na área da maternidade, irá explicar tudo o que o trabalho de parte envolve, de modo a tranquilizar as participantes.

A enfermeira Queila Guedes irá também conduzir a segunda sessão do Workshop, “A vacinação na grávida e no recém-nascido”.

A vacinação na gravidez é uma oportunidade de prevenção de doenças para a própria mulher, mas também para o recém-nascido pela passagem de anticorpos.

Assim, nesta sessão, as futuras mamãs poderão saber qual a importância da vacinação e quais as suas vantagens, tanto para a mãe como para o bebé, assim como quais as vacinas que cada um deve tomar e quando.

Por último, será ainda abordada a importância da “Criopreservação das células estaminais”. Uma equipa de profissionais explicará o que são as células estaminais, qual a diferença entre o sangue e o tecido do cordão umbilical, e quais as aplicações e potencial terapêutico das mesmas.