Durante os 9 meses de gravidez, os futuros papás preparam a tão desejada chegada do seu bebé, a mala da maternidade é um dos tópicos mais pesquisados e muitas vezes é deixado para a reta final, mas, para que nada falte na chegada ao hospital, deve ser organizado com tempo.

No próximo dia 18 de agosto, pelas 17h, a Enfermeira Raquel Fonseca, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, estará disponível para partilhar quais os itens que não podem faltar na mala da mamã e do seu bebé no grande dia.

Com a presença nesta sessão as gravidas terão a oportunidade de carimbar o passaporte da gravidez, uma iniciativa das Conversas com Barriguinhas que pretende disponibilizar aos futuros pais, um conjunto de 8 sessões, com as temáticas mais procuradas na gravidez, durante o mês de agosto.

Esta iniciativa junta marcas de puericultura e profissionais de saúde em sessões online gratuitas, a decorrer à terça e à quinta-feira, sendo apenas necessária a inscrição no site www.conversascombarriguinhas.pt.