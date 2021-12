Uma vez que o final do ano está a aproximar-se cada vez mais, a Mamãs e Bebés decidiu preparar uma surpresa para as suas grávidas e disponibilizar os melhores Workshops Online de 2021.

Esta é a etapa mais especial da vida das futuras mamãs, mas é também natural que surjam muitas dúvidas, como a amamentação, os primeiros cuidados para o seu tão desejado bebé, a alimentação e ainda os desconfortos durante a gravidez.

Por isso, as futuras mamãs podem assistir agora às cinco sessões e esclarecer as suas questões, sentindo-se mais informadas nesta jornada.

Amamentação e alimentação

A amamentação é um tema muito importante para as futuras mamãs. No entanto, estas questionam-se muitas vezes de que forma podem minimizar a dor, o que podem fazer para aumentar a produção do leite ou até mesmo o que fazer caso o produzam em demasia.

Por isso, no Workshop "Amamentação e a suas dificuldades", a Enfermeira Cátia Costa irá esclarecer as dúvidas de todas as participantes sobre o tema.

Além da amamentação, a alimentação durante a gravidez também requer vários cuidados. “Como fazer para ingerir todos os ingredientes necessários?” ou “Que quantidade de água devo ingerir diariamente” são algumas das questões que serão esclarecidas no Workshop, "Dicas fundamentais para uma gravidez saudável", onde a nutricionista Carla Gomes apresentará tudo aquilo que deve ser feito para garantir que a grávida e o seu bebé se encontram saudáveis nesta fase tão importante e especial.

Mas estas sessões gratuitas não ficam por aqui. Poderá ainda encontrar outros três Workshops para assistir em qualquer altura.

“Desconfortos na Gravidez”, com a Enfermeira Sónia Patrício; “Primeiros Cuidados ao Recém-nascido”, guiado pela Enfermeira Sónia Patrício, e ainda “5 grandes mitos alimentares da gravidez”, junto da Nutricionista Carla Gomes.

Os Workshops Mamãs e Bebés Online têm como objetivo esclarecer as principais dúvidas dos futuros papás sobre os mais variados temas relacionados com a gravidez, junto de profissionais de saúde de excelência.

Além disso, têm a vantagem de que os participantes não precisam de se deslocar para assistir, podendo receber a informação no conforto do seu lar.

Para assistir aos Workshops, a inscrição é feita através deste link.