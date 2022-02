Nos dias 9 e 16 de fevereiro, às 18h30, a Academia Mamãs Sem Dúvidas convida as grávidas a exercitar-se em aulas online pensadas especialmente para si.

Estas sessões, dedicadas a diferentes modalidades e com diferentes profissionais especializados, inserem-se na iniciativa “Barrigas Ativas”, que promete continuar ao longo de 2022 com aulas semanais para incentivar as futuras mamãs a estarem ativas e a terem uma gravidez saudável.

O período da gravidez é uma altura que tem tanto de especial como de desafiante para a mulher, com alterações constantes do corpo.

Manter ou adotar um estilo de vida saudável nesta fase é fundamental, onde se inclui a alimentação e, numa gravidez sem riscos associados, a prática de exercício físico que, de forma ajustada e com o acompanhamento adequado, pode ajudar a prevenir dores e a promover o bem-estar geral da mãe e do bebé.

Depois do sucesso da primeira aula realizada no início deste mês, na qual se inscreveram mais de 250 grávidas, a Mamãs Sem Dúvidas tem duas novas aulas programas até ao final do mês.

No dia 9 a sessão será de Fitness, com Naida Moretti, Personal Trainer do Ginásio Ideal Korpus Porto, e no dia 16 a aula será de alongamentos próprios para grávidas, com Marusa Dutra, Personal Trainer também do Ginásio Ideal Korpus Porto.

Com duração aproximada de uma hora, as sessões serão conduzidas por profissionais especializados na modalidade e devidamente preparados para o treino de grávidas.

A participação é totalmente gratuita, sendo apenas necessário realizar a inscrição no site da Mamãs Sem Dúvidas.

Um dos objetivos da Mamãs Sem Dúvidas para 2022 é promover mais iniciativas como as “Barrigas Ativas”, em que a saúde e o bem-estar das futuras mamãs está em destaque e se incentiva à adoção de hábitos de vida mais saudáveis no contexto da gravidez.