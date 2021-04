Com o desconfinamento e a possibilidade de criar planos, aos poucos, já se começa a pensar nas viagens pelo mundo e nas escapadinhas em Portugal que estão por vir. As futuras mamãs não são exceção.

Por isso, a masterclass da Mamãs e Bebés que irá decorrer no dia 14 de abril, às 18h00, oferece todas as dicas para um excelente início de desconfinamento e recomendações para futuras viagens com o seu bebé. A sessão será online e totalmente gratuita para todas as grávidas.

“Cuidados ao Recém-Nascido” será o primeiro tema desta masterclass, guiado por Joana Gonçalves, Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica e instrutora de Massagem do Bebé. Nesta sessão, serão apresentados os cuidados gerais ao recém nascido, nomeadamente o banho e o tratamento do coto umbilical. Serão ainda apresentadas algumas dicas sobre o transporte do bebé no automóvel em segurança para qualquer viagem.

Na segunda parte da sessão, “Vamos viajar mamã? Tudo o que precisa de saber!”, a consultora Mariana Costa, nutricionista há 10 anos e apaixonada pela área do Turismo, partilhará os benefícios de viajar, as tendências de turismo para o verão de 2021 para grávidas e bebés, bem como dicas de viagens específicas. Serão apresentadas todas as recomendações e requisitos gerais para viajar no país e fora do mesmo à medida que as restrições diminuem, assim como informações sobre a consulta do viajante.

Além disso, serão também abordados aspetos como o que levar na viagem, de que forma deve ser realizado o transporte no avião e no carro e como deve ser organizada a alimentação. A especialista explicará ainda as alturas em que não é recomendável viajar e os destinos não aconselháveis.

Por fim, a iniciativa contará também com a presença de uma mãe que dará o seu testemunho em relação a todas estas questões, uma vez que adora viajar.

Para se inscrever, siga este link.