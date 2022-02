Quando se está à espera de um filho, muitas incertezas surgem. Mil e uma perguntas invadem o pensamento dos futuros pais, principalmente os de primeira viagem.

Para apoiá-los nesta nova fase, as Conversas com Barriguinhas vão organizar, nos dias 15 e 17 de fevereiro, sessões dedicadas ao esclarecimento das dúvidas que só aparecem nesta altura.

Como nos podemos preparar para o nascimento do nosso filho? Podemos guardar as células estaminais do cordão umbilical do bebé? Como se processa a criopreservação? A nossa vida a dois vai continuar a ser a mesma? Quais são os cuidados que devemos ter para que tudo corra bem?

Para ficar a saber a resposta a estas e outras questões, inscreva-se gratuitamente na plataforma das Conversas com Barriguinhas.

Uma das grandes preocupações é o sono seguro do bebé

Se para os pais, uma noite bem dormida pode deixar de ser realidade por algum tempo, para o bebé é essencial que seja ao contrário.

A Enfermeira Teresa Coutinho, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, vai estar no dia 15 deste mês, às 17h00, nas Conversas com Barriguinhas, para falar sobre este tema e ensinar métodos para tornar as noites o mais tranquilas e seguras possível.

À alteração das rotinas com a chegada do bebé, seguem-se, mudanças na relação do casal

Para esclarecer dúvidas e receios, na sessão de dia 17 de fevereiro, também às 17h00, será a vez de ouvir a Enfermeira Bárbara Sousa que estará disponível e partilhará conselhos importantes para melhor gerir a relação no pós-parto.

Ainda no dia 17, a Terapeuta da Fala, Carina Pinto, estará disponível para ensinar os pais a estimularem o desenvolvimento da linguagem nos seus bebés nos primeiros dois anos de vida.

Além disso, em ambas as sessões, um especialista da Crioestaminal responderá a todas as dúvidas sobre a importância das Células Estaminais do Cordão Umbilical, porque é importante que a decisão de guardar ou doar estas células seja tomada de forma consciente e informada. O que são, como são armazenadas, em que tratamentos podem ser uma mais-valia e de que forma constituem uma opção terapêutica para mais de 80 doenças.