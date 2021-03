No próximo dia 27 de março realiza-se a 4.ª edição do evento 100% online “Especial Grávida”, uma iniciativa promovida pela academia Mamãs sem Dúvidas, dedicada a todos os atuais e futuros pais.

Os sinais de alerta no recém-nascido e os cuidados a ter com a pele do bebé são algumas das temáticas que vão ser exploradas por especialistas.

A próxima edição do “Especial Grávida”, a decorrer entre as 10h e as 13h do próximo sábado, irá centrar-se em quatro grandes temas:

- “Cuidado da pele sensível do bebé”, em que Bárbara Freire, formadora da Bioderma, irá explicar os cuidados a ter;

- “Células Estaminais: Para que servem? Vale mesmo a pena guardar?”, sobre as quais Patrícia Carrilho, formadora do banco de tecidos e células estaminais BebéVida, irá falar sobre as mais valias das células estaminais.

- “Como facilitar as tarefas dos pais nos primeiros meses de vida do bebé”, com a participação de Vânia Martins, formadora MAM Baby, que irá fornecer dicas úteis a todos os recém pais ou pais com um bebé a caminho.

- “Sinais de alerta no recém-nascido”, abordado por Sónia Patrício, Enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria, que irá falar sobre os aspetos do bebé que devem ser tomados em atenção pelos pais.

A participação neste evento em formato digital é gratuita, embora a inscrição seja obrigatória.

Para mais informações sobre este e outros eventos da Academia Mamã sem Dúvidas consulte mamassemduvidas.pt .