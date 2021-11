O laboratório de criopreservação de células estaminais BebéVida vai realizar, entre os dias 5 e 19 de novembro, novos workshops destinados às futuras mamãs com o objetivo de esclarecer as suas dúvidas relativamente a vários temas relacionados com a maternidade.

O sono do bebé e a preparação do quarto segundo o método Montessori são os temas em destaque para a sessão de 13 de novembro que, ao contrário das restantes, vai decorrer em formato presencial no laboratório de criopreservação, na cidade do Porto.

Workshops BebéVida Dia 5 de novembro das 19h00 – 20h00: “A sexualidade na gravidez e pós parto” com a Enfermeira Sandra Evangelista, especialista em saúde materna e obstetrícia; Dia 10 de novembro das 17h30 às 18h30: “O banho do Bebé: aula prática online” com a Enfermeira Olga Domingues, especialista em saúde materna e obstetrícia; Dia 10 de novembro das 18h00 às 19h00: “A Importância da consulta de rastreio pré natal” com a Dra. Joana Félix, médica obstetra; Dia 11 de novembro das 16h00 às 17h00: “F de Família – Foco na dinâmica de relações quando nasce um Bebé” com Lara de Brito Matias Lima, terapeuta especializada em saúde da mulher, gravidez e pós-parto; Dia 13 de novembro das 10h00 às 12h00: “O Sono do Bebé e a preparação do quarto segundo o método Montessori” com Ana Pereira, terapeuta do sono, na Sede da BebéVida (Porto); Dia 18 de novembro das 16h00 às 17h00: “F de Filho – Foco na bagagem que um Bebé traz consigo” com Lara de Brito Matias Lima, terapeuta especializada em saúde da mulher, gravidez e pós-parto; Dia 19 de novembro das 19h00 às 20h00: “O papel do pai na gravidez e parto” com a Enfermeira Carla Pedro, especialista em saúde materna e obstetrícia. Com exceção da sessão de dia 13 de novembro, todos os outros workshops vão realizar-se no habitual formato online.

Durante o mês de novembro, a BebéVida volta a convidar vários especialistas para realizar sessões informativas dos mais diversos temas, relacionados com o período de gestação e chegada de um novo elemento à família, acompanhando os pais nesta nova etapa das suas vidas. Cada sessão é dedicada a um tema principal e tem a duração de uma hora.

Todos os workshops e sessões de ecografias são de participação gratuita, embora a inscrição seja sempre necessária.

Para mais informações sobre os eventos da BebéVida consulte o website aqui.