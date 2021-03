A Mamãs e Bebés regressa para ajudar, mais uma vez, todas as futuras mães a controlar o stresse e a ansiedade durante a gravidez. Esta iniciativa online será composta por três sessões gratuitas, nos dias 22, 23 e 24 de março, das 18h00 às 19h00.

As terapias e o acompanhamento psicológico durante a gravidez são cruciais não só para a grávida, mas também para o seu bebé, proporcionando um equilíbrio físico e emocional aos dois. Por isso, esta nova edição pretende continuar a apresentar estratégias que as futuras mamãs possam utilizar para se sentirem mais calmas durante os 9 meses de gestação.

Proporcionado pela Hamsa Health Clinic, uma clínica focada na sinergia entre o corpo e a mente, a primeira sessão “Os benefícios do relaxamento na gravidez” pretende criar um momento de descontração e puro relaxamento através da massagem ideal. Desta forma, a sessão de dia 22 de março será dividida em duas partes, uma parte teórica e outra prática, sendo que serão esclarecidos os benefícios e precauções da massagem e de que forma o pai e a mãe poderão executar as técnicas de massagem e exercícios de respiração. Além disso, esta sessão também inclui meditação para a grávida.

No dia 23 de março, a sessão “Baby Blues e Depressão Pós-Parto: qual a diferença?” será guiada pela psicóloga Rita Costa Pereira. Com atuação nas áreas da depressão pós-parto, sono do bebé e na depressão e ansiedade em crianças e adolescentes, a psicóloga trabalha com pais de primeira viagem e auxilia-os no processo de gestão emocional após o nascimento do bebé.

Assim, esta segunda sessão tem como objetivo desmistificar algumas ideias pré-concebidas em relação a conceitos de saúde mental associados aos momentos do pré e pós-parto e esclarecer todas as dúvidas relacionadas com a temática para que haja uma maior compreensão por parte dos pais para com esta nova realidade que é ter um bebé.

No último dia da iniciativa, Susana Lopes, professora de yoga, educadora pré-natal e fundadora dos programas online Yoga para Grávidas, Pós-parto, Yoga para Toda a Família e Yoga para a Ansiedade, conduzirá a sessão “YOGA - Exercícios para Mente e Corpo”. As grávidas terão assim a oportunidade de aprender alongamentos de yoga suaves para manter a boa forma física e equilíbrio mental, de modo a libertar a tensão, aumentar a força e vitalidade e criando um ambiente saudável e seguro no seu interior.

A inscrição é feita através deste link.