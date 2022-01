A pensar em todos os casais que se prepararam para a chegada do seu bebé, a Academia Mamãs Sem Dúvidas vai realizar no dia 27 de janeiro, às 18h00, a primeira edição do “ABC da Parentalidade”, numa sessão online totalmente gratuita com o objetivo de esclarecer temas diversos ligados à parentalidade e à maternidade contando com a ajuda de especialistas convidados.

A sessão será composta por três workshops de temáticas diferentes. O primeiro, que tem início às 18h00, vai ser centrado na questão “O que acontece no dia de parto?” e conduzido pela Enfermeira Telma Cabral, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora da Academia Telma Cabral, que vai falar sobre o tão aguardado dia em que os pais recebem finalmente nos seus braços o seu bebé.

O segundo workshop é dedicado ao tema “O potencial de cura das Células Estaminais”. Com início programado para as 18h45, Diana Santos, formadora do laboratório BebéVida, vai explicar os benefícios proporcionados pela criopreservação do tecido e células estaminais do cordão umbilical do bebé, cuja recolha acontece no momento do parto mediante um procedimento simples e indolor, tanto para a mãe como para o bebé.

O último workshop inicia-se às 19h00 e vai ser dedicado às “Questões legais e burocráticas da parentalidade”. Será a vez da Enfermeira Sónia Ferreira, especialista em saúde materna e obstetrícia, ajudar os futuros papás a perceber o que os espera e quais os procedimentos que, do ponto de vista legal, devem tratar após o nascimento do bebé.