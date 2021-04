A próxima sessão online das Conversas com Barriguinhas, realizada a 28 de abril, pelas 17h00, é dedicada a ajudar as mulheres grávidas a lidar com a ansiedade e a praticar exercício físico adaptado, de forma a conseguirem manter uma gestação equilibrada.

As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas na plataforma.

Apesar de todo o apoio do parceiro e de familiares que a mulher possa ter durante a gravidez, as novas transformações podem gerar ansiedade. Nestes casos, o contributo de um especialista pode ser determinante para ajudar a mulher grávida a ultrapassar os medos e inseguranças.

A prática de exercício físico, a par de uma alimentação saudável, é também um dos pilares essenciais para uma gravidez saudável. Como tal, a sessão online das Conversas com Barriguinhas do dia 28 de abril vai contar com a presença da fisioterapeuta Sara Magalhães para dar a conhecer os melhores exercícios de pilates clínico e treino funcional na gravidez.

As próximas sessões online apresentam também temas dirigidos às recém-mamãs preocupadas em perceber os cuidados do dia a dia fundamentais para a saúde do seu bebé. A Enf.ª Núria Durães, Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, vai explicar como deve ser feita a muda da fralda e partilhar dicas para a prevenção de assaduras.

Um especialista em células estaminais irá abordar a importância destas células, presentes no cordão umbilical do bebé que podem ser colhidas apenas no momento do parto, enquanto opção terapêutica no tratamento de mais de 80 doenças, e esclarecer como tudo se processa na adesão ao serviço de criopreservação.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.