O Natal aproxima-se e, com ele, regressam os enfeites, as cores, as músicas e os aromas que tanto o caracterizam. É hora de dar início aos preparativos em família e para que os mais novos o possam fazer vestidos de igual, a Zippy apresenta o primeiro capítulo da nova coleção Brothers & Sisters Christmas Collection, que é já uma tradição para as famílias.

Embrulhar os presentes, reaproveitar os materiais para criar decorações, escrever coloridos postais, experimentar fazer as tradicionais e novas receitas para a ceia de Natal, são alguns dos programas que podem envolver as crianças e que, vestidas de igual, dão um significado ainda maior a esta época de união e família.

Uma coleção para irmãos e irmãs, que é já uma tradição da marca Zippy:

Com uma paleta de cores que nos remete imediatamente para os dias mais mágicos do ano, o grande destaque do primeiro capítulo da Coleção Broters & Sisters Natal vai para as peças em 100% lã babywool, um fio de origem australiana, produzido em Itália e tricotado em Portugal, conferindo a mais alta qualidade nos acabamentos e um maior conforto.

Ao xadrez verde-azul misturado com vermelhos, creme e toques de azul escuro juntam-se ainda detalhes premium como botões madre pérola, folhos, gola pierrot e laços para as propostas de meninas, conferindo um toque ainda mais delicado às peças.

Com uma oferta variada de peças para bebé e criança, como calças e calções com suspensórios, camisas, sweaters, vestidos, blusas, casacos de malha, babygrows e, ainda, calçado e acessórios, a icónica coleção da Zippy permite aos pais criar looks natalícios completos para os irmãos, que primam por materiais quentes, confortáveis pela máxima qualidade.