Com os livros aprendemos, viajamos, sonhamos, assumimos vários papéis, podemos ser e fazer muitas coisas. Com o retorno da escola à distância, acentuam-se as desigualdades, que os livros também ajudam a combater.

Com livros, somos mais livres e aprendemos a ser mais solidários, a colocar-nos no lugar do outro e a ter maior empatia.

A 20|20 Editora reuniu várias sugestões que nos inspiram a ler e a ser...o que quisermos.

Um livro épico que desvenda os mistérios por detrás dos deuses e monstros mais espantosos da História. Os mitos gregos e romanos, dos mais emocionantes aos mais sangrentos e terríficos. Tudo à espera de ser desvendado em "O Meu Livro de Mitologia".

O Bando preferido dos mais pequenos tem uma coleção dedicada a episódios da História de Portugal e mundial. A série Heróis do Mundo apresenta seis aventuras que nos levam a visitar épocas passadas em vários pontos do globo, do Antigo Egipto ao Oeste Americano.

Já com 14 títulos publicados, O Clube dos Cientistas alia o prazer da leitura ao gosto pela ciência. As histórias, empolgantes e cheias de ação, são protagonizadas por três irmãos fascinados pela ciência e sempre em busca de novos mistérios. Para ultrapassar os desafios que surgem ao longo das histórias, os jovens recorrem aos seus conhecimentos científicos.

A autora é Maria Francisca Macedo, distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal 2018, com uma Menção Honrosa. Além da coleção principal existem ainda os Cadernos e os livros de atividades Sem Parar.

Baseado nesta coleção, decorre até 23 de abril, nas escolas nacionais, o Campeonato de Ciência e Escrita Criativa, iniciativa que promove a leitura, a escrita e a literacia científica.

Três coleções essenciais para o reforço das aprendizagens do 1.º Ciclo. Ajudam a promover hábitos de estudo, a rever conteúdos, a esclarecer dúvidas e a consolidar os conhecimentos adquiridos. Ideais para o reforço das aprendizagens essenciais.

Muitas atividades com soluções em Aprendo com Sucesso, Sabe Mais e Aprende.

Por que razão o espelho da casa de banho fica embaciado depois do banho? Como é que os barcos não vão ao fundo? No livro Experiências em Casa: Descobre a Brincar as explicações científicas são apresentadas através de experiências desafiantes, fáceis de pôr em prática sem sair de casa, com elementos que todos temos à mão.

Imitar a erupção de um vulcão, criar tinta invisível, fazer slime ou uma bússola caseira: em Experiências Viscosas e Circuitos Loucos: Descobre a Brincar cada experiência é explicada de forma divertida e ensina um conceito científico complexo.

A coleção PENSO COMO ajuda as crianças e os jovens a melhorar as suas capacidades dedutivas e a explorar a criatividade. Da autoria da dupla Carlo Carzan e Sonia Scalca, estes livros contêm segredos e truques de aprendizagem, memória, concentração e dedução, inspirados em Sherlock Holmes, o detetive mais célebre da ficção, e em Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores génios que a Humanidade já conheceu.

Três livros que ajudam a ganhar consciência ambiental e incentivam toda a família a adotar pequenos gestos do quotidiano que podem fazer a diferença. Pensa Verde contém dezenas de ideias para reciclar, reutilizar e reduzir os desperdícios. Explica de forma clara vários conteúdos relacionados com o ambiente e inclui dicas para agir, ajudando a proteger o ambiente.

As Formigas Vão Salvar o Planeta é uma divertida e instrutiva viagem pelo mundo destes seres fascinantes que cuidam do nosso mundo com afinco. 50 Ações para Salvar o Mundo propõe atividades criativas para guerreiros ecológicos.

Com seis títulos publicados, 10 RAZÕES é uma coleção muito apelativa para crianças pequenas, com linguagem acessível e ilustrações realistas, e um design vintage. O objetivo é transmitir conhecimento sobre vários animais, apelando à sua proteção e à defesa do planeta. Baleia, Tartaruga, Elefante, Leão, Pinguim e Urso são os eleitos.

Do deserto aos polos, passando por florestas tropicais, pela savana ou pela montanha, há um mundo de curiosidades fascinantes para descobrir. O Mundo Inteiro à Tua Espera! 1: Os Animais é um convite à exploração da evolução dos animais no planeta Terra.

Todas as cores têm uma história para contar. Vencedor do prémio Blue Peter para Melhor Livro de Conhecimento, A História das Cores conta uma aventura fascinante, cheia de curiosidades interessantes que vai inspirar os jovens a desenvolverem o gosto pela arte.

Três génios da pintura dão a conhecer a história das suas vidas e revelam algumas das suas técnicas, motivos e paixões: Pablo Picasso, Vincent van Gogh e Frida Kahlo.

As crianças que adoram animais vão pegar num lápis e surpreender todos com as suas criações. Como Desenhar Animais de Estimação e Animais Marinhos ensinam passo a passo, e ajudam a desenvolver o gosto pelo desenho e a treinar a cultura visual.

Guias para dois dos jogos mais fascinantes e emocionantes de sempre, com legiões de adeptos em todo o mundo. Falamos do Roblox, com mais de 100 milhões de jogadores ativos mensais, e do Minecraft, um dos jogos mais populares e pedagógicos de sempre. Os guias são Roblox: Jogos de Aventuras Brutais, Roblox: Jogos de Batalhas Brutais e Minecraft: Bases Épicas. E para rir às gargalhadas: Minecraft: Livro de Piadas.

Tratar temas sérios de forma acessível é o objetivo da coleção GUIA PARA CURIOSOS. São livros educativos e divertidos que ajudam a entender conceitos de alguma complexidade, mas fundamentais para uma boa literacia, melhorando as capacidades de interação com o mundo que nos rodeia: Espaço, Medidas, Dinheiro. Duas viagens fascinantes que revelam como o mundo voa e o que o faz girar.

Tudo sobre Asas e Tudo sobre Rodas descrevem, em páginas maravilhosamente ilustradas, tudo sobre aves, biplanos, aviões, carros, rodas-gigantes, carrosséis...

A calma ao alcance de todos. Eu Sou Humano e Eu Sou Yoga são dois volumes com belíssimas ilustrações e textos poéticos, sobre consciência, empatia e desenvolvimento pessoal. Incluem uma meditação guiada e um miniguia com 16 posturas de yoga.

Uma psicoterapeuta e especialista em terapia cognitiva desenvolve os princípios do mindfulness através de divertidos jogos e exercícios que ensinam os mais pequenos a respirar, a relaxar, a lidar com as emoções, a focar a atenção, entre outros benefícios.

Vamos Aprender a Meditar! Mindfulness para Crianças e o complementar Livro de Atividades são instrumentos úteis para uma iniciação à meditação em família.

De uma autora especialista em Psicologia Cognitiva e Educacional, a coleção Nee Superpoderes tem como objetivo trabalhar a inclusão das NEE de forma natural e encorajadora.

Mostra as aventuras de pequenos super-heróis através de histórias ternurentas e motivadoras, acompanhadas de ilustrações muito apelativas, divertidas e expressivas. As NEE trabalhadas nestas histórias são a PHDA (Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção), o Autismo, a Dislexia e a Ansiedade.

Dedicado a mulheres portuguesas que se destacaram em áreas diversas, da ciência à política, das artes ao desporto, contribuindo para mudar mentalidades e abrir caminho, Portuguesas Extraordinárias conta com a escrita envolvente de Maria do Rosário Pereira e o traço da ilustradora Elsa Martins que dá vida a cada mulher.

Primeiro livro sobre a menstruação, escrito em português e por uma autora portuguesa, Período é um guia descomplicado que combate a desinformação e os tabus que ainda persistem em redor do tema, promove a literacia menstrual e ajuda as raparigas a conhecerem melhor o ciclo menstrual e a ganharem controlo sobre o seu corpo.

Álbum de estreia de Jessica Love, distinguido em Bolonha com o prémio OperaPrima, O Jaime é uma Sereia é uma maravilhosa celebração da individualidade e uma vitória do amor incondicional. Identidade de género, diversidade, liberdade, aceitação, sonho, são alguns dos temas que podem ser abordados a partir desta história sensível e aclamada.

Da autoria das psicólogas Rute Agulhas e Susana Amorim, Álbum de Famílias revela que todas as famílias são diferentes, mas têm um traço em comum: são um espaço de afetos onde o amor é o mais importante. Uma homenagem à diversidade familiar.