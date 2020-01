Os lanches são refeições importantes durante o dia, uma vez que auxiliam no controlo do apetite para as refeições principais e fornecem a energia necessária para as atividades do dia-a-dia. Nestes lanches, deve incluir alimentos de diferentes grupos alimentares, com qualidade nutricional e, preferencialmente, com baixo teor de açúcares, sal e gordura saturada.

Opte por pão, fruta, leite ou iogurtes e evite bolos, salgados, refrigerantes, chocolates, bolachas açucaradas, entre outros. Tente incluir fontes de proteína, hidratos de carbono de absorção lenta e de vitaminas e minerais:

Fontes proteicas

Opte por leite ou iogurtes. Prefira o leite sem chocolate e os iogurtes naturais sem adição de açúcar, aos quais poderá adicionar fruta ou cereais integrais.

O leite e os iogurtes são importantes fontes de cálcio, fundamental para o adequado crescimento das crianças.

No caso de existir intolerância à lactose, opte por leite sem lactose e iogurtes sem lactose.

Outras fontes de proteína importantes e que podem ser parte integrante dos lanches escolares são o queijo, ovo cozido ou frutos oleaginosos (nozes, cajus, amêndoas, avelãs).

Fontes de hidratos de carbono

Os Hidratos de Carbono são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, uma vez que são os nutrientes que nos fornecem a energia necessária para a realização das atividades diárias.

O pão é uma opção interessante a inserir na lancheira, visto que garante o aporte de hidratos de carbono de absorção lenta. Como acompanhamento do pão, prefira um alimento com algum teor de proteína, como uma fatia de queijo flamengo, um triângulo de queijo fundido ou ovo cozido.

Prefira um pão com um maior teor de fibra, como o pão integral, de sementes, de centeio, mistura ou de aveia. Evite o pão-de-leite ou pão de forma, que têm gordura e açúcar adicionados.

Em alternativa ao pão, pode incluir cereais integrais, aveia, tortilhas de milho ou arroz e tostas de trigo, aveia ou centeio.

Fonte de Vitaminas e Minerais

A fruta não deve faltar na lancheira das crianças, pois além de ser uma excelente fonte de vitaminas e mineiras, confere saciedade devido ao seu teor de fibra.