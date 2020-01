São ainda muitas as dúvidas dos pais sobre o que fazer em cada um desses momentos: quando deve a criança começar a escovar os dentes sozinha? Quando deve ser marcada a primeira consulta no dentista? Devem as crianças usar aparelho dentário?

Para ajudar os pais a estarem alerta diariamente e serem capazes de prevenir situações que podem prejudicar a saúde oral dos seus filhos a longo prazo, o médico dentista César Kelly Pimentel, partilha algumas curiosidades:

1. Os dentes de leite são tão importantes como os dentes definitivos

Os dentes de leite são, muitas vezes, menosprezados, dado o seu cariz temporário, mas eles são tão importantes como os dentes definitivos e, por isso, requerem a mesma atenção. Além de ser com eles que a criança vai aprender a mastigar, os dentes de leite têm também um papel relevante no estímulo do crescimento do osso que dá suporte aos dentes definitivos e servem de guia para receber os dentes permanentes. Posto isto, é muito importante que a higiene oral seja realizada corretamente na infância para garantir que os dentes de leite cumpram as suas funções na perfeição.

2. Os dentes de leite também têm cáries

Os dentes de leite estão também sujeitos ao aparecimento de cáries. As bactérias presentes na cavidade oral favorecem a produção de ácidos que desmineralizam a superfície dentária, originando a cárie. Fatores como uma alimentação rica em açúcares e uma higiene oral pouco cuidada, algo bastante comum durante a infância, pode afetar a saúde oral dos mais pequenos, inclusivamente dos bebés. Para o evitar, deve realizar uma consulta dentária logo após a erupção dos primeiros dentes de leite, por volta de um ano de idade.

3. A higiene oral deve iniciar-se ainda antes de nascerem os primeiros dentes