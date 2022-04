Para além dos deliciosos ovos da Páscoa, e das novas flores que nascem, esta primavera fica ainda mais colorida e divertida com as sugestões de brinquedos que a Maria do Mar tem para oferecer, que, não só ensinam, estimulam, e contribuem ativamente para o desenvolvimento infantil, como também apresentam opções que irão proporcionar momentos de muita diversão e entretenimento às crianças.

Entre as várias novidades na Maria do Mar, das mais variadas opções de brinquedos estão presentes marcas como Moulin Roty, Hape, Beleduc, Londji, Bobbin, Ferm Living, Nobodinoz e Tegu.

As novidades já se encontram disponíveis no site da Maria do Mar e ainda na WareHouse de Alvalade, localizada na Rua João Saraiva 28 A, aberta de segunda a sábado, entre as 10h e as 19h.