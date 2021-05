Filhos protegidos, pais descontraídos! Com o verão prestes a bater-nos à porta, a Zippy apresenta a sua nova coleção de swimwear, que conta com mais de 100 artigos desde biquínis, fatos de banho, t-shirts e calções de banho, disponíveis para bebé, menino e menina.

As peças de banho com proteção ANTI-UV 80 são a grande novidade deste ano. Este é o método de proteção mais completo do mercado e que obedece à mais rigorosa norma europeia UV STANDARD 801, garantindo a máxima proteção da pele das crianças.

A maioria da nova coleção conta com proteção ANTI-UV entre 60 a 80, permitindo aos mais novos brincar com o máximo de liberdade, ao mesmo tempo que os pais têm a garantia de que eles estão protegidos.

Para além dos cuidados com o sol, a coleção de swimwear vive de mãos dadas com a natureza, contando com uma linha exclusiva de calções de banho produzidos com poliéster reciclado.

Para facilitar a conjugação de looks, a coleção de swimwear acompanha as cores e grafismos da coleção de vestuário e apresenta também artigos complementares que facilitam a logística familiar após um dia passado ao sol: toalhas de secagem rápida, que proporcionam um abraço confortável depois de várias horas passadas na água, acessórios e calçado fresco, prático e confortável.

A nova coleção de verão encontra-se disponível nas lojas físicas Zippy e website.