Embora possa não parecer, as birras são uma parte importante da saúde e do bem-estar emocional das crianças.

As birras das crianças são um dos aspetos mais desafiadores da parentalidade. Mas é possível aprendermos a lidar com elas e a ficarmos mais calmos, quando as enfrentamos.

Míriam Tirado explica como no livro "Birras", onde aprenderá a relacionar-se com os filhos da maneira mais eficaz, usando o humor, as brincadeiras e a imaginação.

Todas as crianças as fazem e todos os pais terão de as enfrentar mais tarde ou mais cedo… são as famosas BIRRAS, capazes de perturbar até mesmo o pai ou a mãe mais calmos, conscientes e respeitosos. Acessos de raiva, teimas e birras revelam o que há de pior em nós, e a tristeza e a sensação de fracasso são inevitáveis.

Míriam Tirado, consultora respeitada em parentalidade consciente, não pretende, com este livro, dar lições sobre como acabar com as birras, mas sim permitir-lhe encará-las como uma grande oportunidade de aprendizagem pessoal. Pode ser que lhe custe acreditar, mas as birras oferecem uma oportunidade de ouro para pais e filhos aprenderem e crescerem juntos.

Aproveitando o seu próprio processo de mãe de duas filhas e profissional educadora consciente, a autora acompanhá-lo-á para que possa educar os mais pequenos de forma mais serena, amável e sem dor… inclusive no meio de uma birra.

Míriam Tirado é uma das mais influentes e reconhecidas consultoras em parentalidade consciente a nível internacional. Com mais de 90 mil seguidores no Instagram e mais de 39 mil subscritores no seu canal de YouTube, alguns dos seus vídeos superam as 100 mil visualizações.

Dedica-se a ajudar mães e pais a conectarem-se com os filhos, por meio de sessões de consultoria, cursos, workshops, conferências e livros.

É autora de vários livros, para adultos e infantis, além de jornalista especializada em maternidade, paternidade e parentalidade.

Digamos que, com este livro, não quero que elimine as birras das crianças da sua vida, mas que as torne mais leves, maleáveis, que as compreenda e tire o máximo partido delas para que possam aprender e crescer juntos. E, já que aqui estamos, que as encare com humor, muito amor e consciência - Míriam Tirado.