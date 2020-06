O mundo dos smartphones é fascinante para todas as crianças e os grandes protagonistas são os emojis. Agora vais poder recriá-los com esta atividade e brincar com os teus emojis preferidos, em casa ao vivo e a cores!

Materiais:

- Cartolina amarela e branca, marcador preto, cola, tesoura.

Passo-a-passo:

1. Recorta vários círculos da cartolina amarela. Estas vão ser as caras dos emojis.

2. Com o marcador preto, desenha os olhos e boca. Inspira-te nos emojis que encontras no seu smartphone.

3. Utiliza a cartolina branca para pintar e cortar outros pormenores expressivos dos emojis como corações, lágrimas, línguas, etc… Cola estes elementos às caras destes bonequinhos divertidos e estás pronto para começar a brincar!