O que não nos faltam são ideias para pores em prática no papel! A ambar junta-se ao Sapo Lifestyle para trazer uma atividade semanal que vai desafiar a tua criatividade.

Todas as segundas-feiras prepara-te para uma aventura artística em família.

Agora vais poder guardar todos os teus lápis dentro deste copinho muito fácil de fazer.

Materiais

- 1 lata comprida, cartolina, canetas ou lápis de cor, tesoura, cola.

Passo-a-passo

1. Recorta a cartolina no formato de acordo com as dimensões da lata.

2. Pinta e cria desenhos originais e cheios cor na cartolina.

3. Com a cola, forra o exterior da tua lata com a cartolina.

O teu copinho está pronto! Coloca os teus lápis, canetas, tesoura e régua dentro do copo para teres os teus materiais sempre organizados.