Sem ideias de como guardar fotografias das férias de verão, festas de aniversário e de momentos especiais?

Temos uma solução para ti: um mini álbum. Vais poder reviver cada momento e guardá-lo num álbum pronto para mostrar ou até oferecer a quem mais gostas este Natal.

Vais precisar de:

- Cartolinas

- Tecido

- Cartão

- Cola

- Tesoura

- Fotografias

- Fita

Passo a passo:

1. Começa por recortar uma tira de cartolina e dobra-a em forma de acordeão.

2. Para as capas do teu álbum, recorta dois retângulos de cartão e forra-os com tecido a teu gosto. Cola o tecido aos cartões e de seguida cola uma fita mesmo a meio do cartão.

3. Deixa secar bem e de preferência com algo pesado em cima como um livro.

4. Depois de seco, cola as capas que acabaste de fazer à tua cartolina em forma de acordeão.

5. Cola uma fotografia em cada espaço e fecha o teu álbum com um laço.

E já está! Agora já tens o teu álbum personalizado para guardares as tuas fotografias.

