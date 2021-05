Reutiliza materiais que tens em casa para criar uma mesa de matraquilhos.

Materiais:

- Caixa de sapatos de cartolina, palhinhas ou paus de madeira, molas de madeira, tesoura, marcadores.

Passo-a-passo:

1. Recorta dois retângulos nas extremidades da caixa de sapatos. Estas serão as balizas.

2. Recorta círculos pequenos da parte de lado da caixa e encaixa as palhinhas ou paus de madeira.

3. Com os marcadores, pinta e decora as molas de madeira, que são os jogadores da mesa de matraquilhos. Coloca as molhas nas palhinhas ou paus.

4. Arranja uma bola pequena e junta toda a família para muita brincadeira!

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar @ambarideiasnopapel e partilha connosco as tuas obras finais.