Hoje a palavra de ordem é brincar. Constrói o jogo Derrubar as Latas e junta a tua família para muita diversão.

O que vais precisar:

- 6 latas, 1 bola, cartolina colorida, canetas de cor, tesoura, cola.

Passo-a-passo:

1. Forra as latas com as cores de cartolina à tua escolha.

2. Se quiseres, acrescenta desenhos ou outros pormenores divertidos em cada lata.

3. Empilha as latas em formato de pirâmide.

4. Começa a jogar e tentar derrubar o máximo de latas com a bola.