O que não nos faltam são ideias para pores em prática no papel. A ambar junta-se ao Sapo Lifestyle para trazer uma atividade semanal que vai desafiar a tua criatividade.

Todas as segundas-feiras prepara-te para uma aventura artística em família.

Como construir bonequinhas de papel

As Paper Dolls estão de volta! Segue este passo-a-passo para aprenderes a fazer as tuas próprias bonequinhas de papel com roupas e acessórios divertidos.

O que vais precisar:

Fita adesiva de velcro, papel, cola, tesoura, lápis ou canetas de cor.

Passo-a-passo:

1. Procura na internet moldes de bonecas de papel e roupas / acessórios. Escolhes os teus modelos preferidos e imprime-os em casa.

2. Recorta as bonecas e peças. Dá cor às tuas bonecas e roupas com os lápis ou canetas de cor.

3. Cola um pedaço de velcro na boneca e outros pedaços nas peças de roupa.

4. Diverte-te a brincar com as tuas Paper Dolls, trocando as roupas sempre que quiseres.