As férias da Páscoa serão mais curtas este ano, mas podem ser bem aproveitadas. Em família, em passeio ou em festa, há livros bonitos e originais para descobrir ou oferecer nesta quadra.

Desde uma edição especial, muito cuidada, de um dos maiores clássicos da literatura para todas as idades — O Principezinho — até uma originalíssima Tabela Periódica, passando por heróis mitológicos, viagens pelo passado, pela arte e pela música, e por histórias divertidas ou aconchegantes que nos envolvem como um abraço.

O Principezinho

créditos: Penguin Random House

Uma belíssima edição de um clássico para todas as idades, lido por muitas gerações, desde a sua primeira publicação em 1943. Uma edição pensada com carinho e com todos os detalhes, que faz jus a um dos textos mais belos da literatura, perfeito para partilhar em família nesta quadra de pausa e reencontro.

A Orquestra

créditos: Penguin Random House

A atuação de uma orquestra é um espetáculo único! Este livro dá a conhecer alguns dos maiores compositores de sempre, os principais instrumentos e as grandes salas de concerto do mundo. Com ilustrações de grande qualidade, num estilo original, elegante e sóbrio, este é o livro ideal para iniciar as crianças no mundo da música.

Contos do Foi Assim

créditos: Penguin Random House

O famoso clássico intemporal de Kipling, numa preciosa edição com ilustrações da premiada ilustradora Marta Altés e tradução da escritora Susana Cardosa Ferreira. Encadernação especial, com relevo.

Histórias Para Ler Todos os Dias

créditos: Penguin Random House

Este volume inclui histórias tradicionais, contos de fadas e fábulas de todo o mundo, desde a Roma Antiga à China, passando pela Síria, Camboja ou Irlanda. Combinadas com imagens das encantadoras ilustrações bordadas à mão em tecido de Chloe Giordano, estas são as histórias perfeitas para criar laços com as crianças – todos os dias.

O Vendedor de Felicidade

créditos: Penguin Random House

Haverá preço para a felicidade? Quando o senhor Pombo decide vender felicidade em frascos — pequenos, grandes e de tamanho familiar — surgem imediatamente compradores interessados. Um álbum deslumbrante do já conceituado autor Davide Calì para nos fazer olhar e dar valor às coisas simples.

O Coelho que Sabia Ouvir

créditos: Penguin Livros

O poder do silêncio e a importância da escuta atenta, num livro de grande sensibilidade e empatia, finalista do Goodreads Choice Awards. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma presença silenciosa que nos acolha sem julgamento.

O Meu Livro de Mitologia

créditos: Penguin Random House

Um livro épico que desvenda os mistérios por detrás dos deuses e monstros mais espantosos da História. Os mitos gregos e romanos, dos mais emocionantes aos mais sangrentos e terríficos. Com ilustrações muito coloridas e apelativas, esta é uma ferramenta incrível para ensinar as crianças de forma divertida.

O Mundo Fantástico da Arte

créditos: Penguin Random House

Com textos do jornalista Luís Ricardo Duarte, formado em História de Arte, e ilustrações de Sara Paz, a obra pretende sensibilizar e despertar o gosto dos mais novos pelo mundo da arte, dando a conhecer as principais obras e artistas de todas as épocas. Uma proposta de leitura para toda a família, que pode inspirar passeios e atividades culturais durante as férias.

A História do Mundo em 25 Cidades

créditos: Penguin Random House

Um sofisticado e apelativo guia ilustrado de cultura geral para descobrir o que as cidades contam sobre o nosso passado, enquanto nos inspiram a construir um futuro melhor. Textos rigorosos, com caráter científico, escritos de forma simples e sintetizada, de modo a tornar a leitura desafiante.

A Tabela Periódica: Os Elementos como Nunca os Vimos!

créditos: Penguin Random House

Isto é o que acontece quando a química ganha estilo: a Tabela Periódica mais bonita que já se viu! Os elementos químicos estão repletos de factos e histórias fascinantes. Através deste guia original, vamos descobri-los (e memorizá-los!) com descrições simples, acompanhadas de ilustrações incríveis, que personificam cada elemento, tornando a aprendizagem mais divertida e criativa.