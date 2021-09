Esta é a época ideal para os pais e responsáveis de educação conversarem com as crianças e jovens e relembrarem-lhes de como podem ir para a escola e para as suas atividades extracurriculares de forma segura. A Prosegur Alarms ajuda com estas 10 dicas.

1. Deixar as crianças à porta da escola

Se leva os seus filhos à escola, de carro, tente deixá-los o mais próximo possível da entrada do estabelecimento. Antes de ir-se embora, garanta que estes entram no edifício em segurança.

2. Escolher o melhor caminho

Caso os seus filhos vão a pé para a escola, é importante fazer com eles o caminho, várias vezes. É também importante lembrá-los para não fazerem atalhos e seguirem sempre o percurso definido. Se tiverem vizinhos de confiança mais velhos que façam o mesmo trajeto, pode fazer sentido pedir-lhes que acompanhem os seus filhos.

3. Ter atenção à estrada

Relembre os seus filhos dos principais sinais de trânsito e de como devem circular na rua, utilizando sempre os passeios e as passadeiras para o efeito.

4. Usar capacete em viagens de bicicleta

Se os seus filhos vão para a escola de bicicleta ou trotinete, assegure-se de que levam capacete e que este cumpre os requisitos de segurança. Ensine-lhes também as regras de trânsito para estes veículos.

5. Andar de transportes públicos em segurança

Se os seus filhos vão para a escola de transportes públicos, lembre-os de estar na paragem, pelo menos, cinco minutos antes da chegada prevista do transporte. No caso dos autocarros, ensine-os a não ficar no “ângulo morto” dos motoristas, pois estes podem não vê-los.

6. Evitar lesões musculares

Certifique-se de que as mochilas dos seus filhos estão bem arrumadas e não pesam mais do que 10% a 15% do seu peso corporal. Os itens mais pesados devem ficar mais próximos das costas, para causar menos tensão e as alças da mochila devem estar ajustadas ao corpo da criança.

7. Conhecer as medidas preventivas da Covid-19 nas escolas

Em contexto de pandemia, assegure-se de que os seus filhos estão a par de todas as regras em vigor nos estabelecimentos escolares, tais como o distanciamento, a utilização de máscaras sociais, a higienização das mãos ou a etiqueta respiratória.

8. Não falar com estranhos

Ensine seus filhos a evitar falar, aceitar algo ou apanhar boleia de estranhos, explicando-lhes que são pessoas que não conhecem e, por isso, em quem não confiam.

9. Ter acesso a contactos para emergências

Garanta que os seus filhos sabem ou têm com eles números de telefone de adultos da sua confiança, para o caso de necessitarem em situações de emergência – isto é, contactos de pais ou de outras pessoas que podem ajudar caso estes estejam ausentes.

10. Ter um serviço de assistência para emergências

A app Prosegur ContiGo garante proteção fora de casa, por exemplo, durante uma caminhada ou percurso de bicicleta. Em situação de perigo, os utilizadores podem utilizar o Botão SOS para alertar imediatamente a Central de Segurança 24h, ou o Temporizador, que faz uma contagem regressiva a partir da indicação do seu destino e hora de chegada prevista.