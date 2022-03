Uma das maiores preocupações dos pais recém-pais prende-se com a qualidade do sono dos seus filhos. Perceber como garantir que o bebé tem um sono de qualidade é não só extremamente importante para a sua saúde, mas pode ter implicância na tranquilidade dos progenitores.

No âmbito do Dia Internacional do Sono – que se celebra, este ano, a 18 de março – a Zippy esclareceu algumas das principais dúvidas dos pais e reuniu algumas dicas para melhorar as noites lá em casa.

créditos: Zippy

Preparar o bebé para dormir

O conforto é, naturalmente, um dos primeiros pontos a garantir ao bebé para o preparar para o sono - essencialmente, recomenda-se aos pais que deitem o bebé com os pés encostados ao fundo da cama e com a roupa aconchegada até à altura dos ombros, para evitar que a criança fique demasiado coberta ou quente.

Ao contrário do que se pode pensar, deve ser evitada a utilização de almofada. Durante o primeiro ano de vida do bebé, é importante manter a temperatura do quarto estável – entre os 18 e os 21 graus centígrados.

Cuidados a ter com o bebé

créditos: Zippy

Os bebés devem ser deitados para dormir de barriga para cima. Os pais devem evitar deixar objetos ou cobertores soltos, almofadas, peluches ou outros brinquedos dentro da cama quando é hora de dormir.

Ainda por uma questão de segurança, não devem ser pendurados no pescoço fios para prender a chupeta – sendo que o disco da chupeta deve ter, no mínimo, 4.3cm de largura e orifícios de ventilação.

Para garantir ainda mais segurança, os pais podem utilizar um monitor para vigiar o bebé enquanto dorme.

Quando e como passar o bebé para outro quarto

Recomenda-se que os bebés durmam no quarto dos pais até aos seis meses. Depois disso, quando pretenderem passar os bebés para um quarto só dele ou com os irmãos, deve evitar-se colocar a cama de grades perto de uma janela, de cortinas, fios de estores, candeeiros de parede ou outros cordões pendurados.

O que garantir no quarto do bebé

créditos: Zippy

A cama para o bebé é o artigo de puericultura a ter mais em conta – afinal, vai ser aqui que o bebé vai passar a maior parte do seu tempo a dormir. O maior conselho a dar ao pais na altura da escolha da cama é primar sempre pela segurança da estrutura.

Por outro lado, o ambiente do quarto tem também muita influência na qualidade do sono: escolher tons suaves, relaxantes e mais discretos vão ajudar a criar uma sensação de calma.