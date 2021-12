Por serem tão sensíveis e mais suscetíveis a infeções, os mais pequeninos precisam de cuidados de higiene diários essenciais para o bem-estar e crescimento saudável.

Nas Conversas com Barriguinhas dos próximos dias 14, 16 e 21 de dezembro, os pais vão ficar a saber, passo a passo, alguns destes rituais de higiene dos bebés. As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

A cada troca de fralda e após o banho, o coto umbilical merece cuidados que o mantenham limpo. Para explicar “Tudo o que precisa de saber sobre o coto umbilical do seu bebé”, a Enf.ª Joana Gonçalves, especialista em saúde materna e obstétrica, vai estar presente no evento online do próximo dia 14 de dezembro, às 19h00 (inscrições disponíveis aqui).

A higiene oral será o segundo tema em análise, com o contributo da Dr.ª Inês Guerra Pereira, médica dentista e autora do Blog Dente a Dente, que dará a conhecer os “Cuidados da boca no recém-nascido até aos primeiros dentes”.

A hora do banho e a hidratação da pele do bebé também não podiam faltar nestas sessões sobre a rotina diária do bebé: Como seguro o bebé no banho? Como devo limpar? Qual a temperatura ideal da água? Estas e outras dúvidas comuns serão esclarecidas pela Enf.ª Núria Durães, especialista em saúde materna e obstetrícia, no dia 16 de dezembro, às 21h30.

A Enf.ª Davina Ferreira, especialista em saúde materna e obstétrica, marcará ainda presença para abordar “As características do recém-nascido”.

Já no dia 21 de dezembro, às 19h00, os pais vão descobrir a importância do contacto pele com pele com o seu bebé e a relevância do papel ativo do pai ao longo deste percurso, com o contributo da Enf.ª Raquel Fonseca, conselheira em aleitamento materno.

Sobre amamentação, a Enf.ª Carmen Pacheco, especialista em saúde materna e educadora da Medela, vai ainda revelar quais os produtos de apoio essencias e os cuidados que se devem ter com os mamilos.