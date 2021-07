Neste guia, Simone Davies e Junnifa Uzodike exploram o conhecido método educacional desenvolvido por Maria Montessori aplicado aos primeiros 12 meses de vida do seu bebé.

O método Montessori é caracterizado pelo contexto de autonomia, liberdade com limites e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança.

"O Bebé Montessori" chegou para ajudar os pais, dando-lhes o apoio de que precisam e a paz que procuram.

Escrito pela autora de "A Criança Montessori", este livro oferece-nos o abc dos princípios Montessori, para que possamos educar os nossos filhos, no primeiro ano de vida, com um método que assenta no amor, no respeito, na compreensão - e sim, que resulta numa surpreendente sensação de tranquilidade.

A primeira coisa que temos de interiorizar é que, com os nossos bebés, menos é mais - menos coisas, mas também menos pressa: na hora de comer, de mudar a fralda, e em tantas outras rotinas diárias.

Depois, é crucial estabelecer um «espaço sim», onde o bebé possa explorar tudo em segurança, seja com as mãos ou com a boca, e criar atividades para estimular o desenvolvimento; mas, logo a seguir, deixar acontecer: o papel dos pais é preparar o terreno, e não ser a distração do bebé.

Neste guia encontra dicas e respostas a muitas questões, além de um vasto conjunto de atividades a desenvolver. E mais: a leitura deste livro pode inspirar-nos a transformar a nossa casa num porto seguro muito mais tranquilo para toda a família.

As autoras

Simone Davies é professora Montessori certificada pela AMI (Association Montessori Internationale) e autora do popular blogue e conta de Instagram The Montessori Notebook, nos quais propõe dicas, responde a questões e disponibiliza workshops online a pais de todo o mundo. Natural da Austrália, vive com a família em Amesterdão, onde dá aulas a pais e crianças na escola Jacaranda Tree Montessori.

Junnifa Uzodike é professora Montessori certificada e faz parte do conselho executivo da AMI (Association Montessori Internationale). Dirige uma escola Montessori school, Fruitful Orchard, em Abuja, na Nigéria, onde vive com o marido e os três filhos pequenos.

O Bebé Montessori chega às livrarias portuguesas a 21 de julho pela Editorial Presença.