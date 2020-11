Sabe o que fazer se o seu bebé tiver convulsões, engasgar ou em caso de envenenamento? O projeto Academia Mamãs Sem Dúvidas (da Bebé Vida) responde a estas dúvidas e muitas mais com a ajuda de profissionais de saúde.

Através da produção de conteúdo escrito e de vídeo, da organização de eventos e workshops, procura esclarecer dúvidas, informar e contribuir para a construção de experiencias positivas de gravidez e apoiar os futuros e recém-papás nesta nova viagem da parentalidade.

“Cuidar de um recém-nascido é uma tarefa que exige muita atenção dos pais, que devem sempre estar preparados para agir em situações de risco com calma e eficiência”, afirma a enfermeira La Salete Cruz, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, que explica aos pais o que fazer em diversas situações.

A plataforma aposta também em conteúdos mais ligeiros, como, por exemplo, os cuidados a ter com a pele do feto e do recém-nascido.

“A pele do feto está mais ou menos completa e bem definida a partir das 34 semanas. E esta pele serve como uma barreira, que deve também ser protegida. Esta deve ser, portanto, cuidada, mas nunca hidratada. A pele do bebé é tão permeável, que tudo o que colocamos nela é absorvido, por isso, o produto utilizado, por exemplo, depois do banho, deve ser neutro, para não agredir a pele”, explica a enfermeira.

Os vários vídeos explicativos da enfermeira La Salete Cruz podem ser visualizados aqui.

O projeto “Mamãs Sem Dúvidas”, totalmente online, foi criado com o objetivo de oferecer um maior acompanhamento a pais e futuros pais durante a pandemia da Covid-19. É composto por uma academia e um blog com diversos conteúdos construídos com o apoio de profissionais de saúde.

Os pais que tenham interesse em saber mais devem fazer o registo, para ter acesso a todas as novidades, e consultar no site da BebéVida a área de eventos com os próximos workshops que se vão realizar gratuitamente online sobre os mais diversos temas.