A amamentação é um ato de amor e carinho, mas nem sempre as primeiras semanas de aprendizagem são fáceis.

Há vários cuidados a ter tanto antes, como após a decisão de amamentar, pelo que a Mamãs e Bebés organizou uma MasterClass que irá ajudar todas as grávidas neste processo. A sessão irá decorrer no dia 17 de junho, às 18h00, em formato online e é totalmente gratuita.

Sob o mote “O que esperar da amamentação nos primeiros dias de vida do bebé”, Margarida Telhado, Maternity Nurse, irá conduzir esta sessão dedicada ao aleitamento materno, partilhando quais os cuidados para a mãe antes e depois da amamentação, bem como as suas vantagens e importância. Através da avaliação das necessidades de apoio, de suporte, e fisiológicas do bebé, torna-se mais simples a tomada de decisão de amamentar.

Além disso, a MasterClass tem como foco transmitir conhecimentos e habilidades que capacitam a amamentação em caso de ingurgitamentos, mastites, fissuras, entre outras, e ainda a conservação e extração do leite materno.

“Devo usar bomba? Quando e porquê?”, “Quando é que se introduz a suplementação” são algumas das questões que as futuras mamãs vão poder esclarecer com a especialista, uma vez que, durante a sessão, esta dedicará também o seu tempo a escutar e esclarecer todas as dúvidas das participantes.

Com a sua longa experiência de apoio a mães, bebés e as suas famílias, a oradora é coordenadora do Projeto “Vamos dar de Mamar”, uma iniciativa que tem como objetivo tornar o aleitamento materno uma realidade assumida por todos, promovendo e apoiando a sua prática junto das famílias e dos profissionais que lidam com as mesmas.