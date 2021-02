Durante o período da amamentação, o corpo da mulher passa por uma série de adaptações e a necessidade de determinados nutrientes aumenta para manter uma produção de leite adequada ao bebé.

Na sessão online das Conversas com Barriguinhas, que se realiza no dia 17 de fevereiro, pelas 17h00, as recém-mamãs vão ficar a conhecer a importância de manter uma alimentação equilibrada durante esta fase.

É através da amamentação que o bebé obtém todos os nutrientes de que precisa, mas só com uma alimentação nutricionalmente equilibrada da mãe é possível enriquecer o leite materno com todos os elementos essenciais. Assim, de forma a promover o desenvolvimento saudável do bebé, a próxima sessão de quarta-feira contará com a presença da nutricionista Rita Morais que dará a conhecer os alimentos que devem ser consumidos e evitados durante a amamentação.

As mães curiosas e interessadas nas modificações que ocorrem após o nascimento que permitem ao recém-nascido realizar as funções vitais, de forma autónoma fora do ambiente uterino, poderão ainda estar à conversa com a Enf.ª Conceição Santa-Martha, Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, sobre a “ Adaptação do recém-nascido à vida extra-uterina e camplagem tardia do cordão umbilical”.

Também já estão disponíveis as inscrições para a sessão online do dia 24 de fevereiro, onde será retomado o tema da amamentação. Desta vez, para abordar os seus principais desafios e partilhar dicas para uma melhor gestão emocional e de tempo, com a Enf.ª Raquel Fonseca, Especialista em Saúde Materna e Obstétrica.

Será também ocasião para perceber as características do desenvolvimento neuromotor dos bebés dos 0 aos 12 meses, de forma a acompanhá-los e apoiá-los em cada conquista durante o seu crescimento.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.

As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.