A fase dos 09 meses até os 03 anos é uma verdadeira aventura na vida dos pais e bebés. Os Toddlers, como são chamadas as crianças nesta idade, estão a descobrir um mundo novo à sua volta, seja ainda a gatinhar, a dar os primeiros passos ou até as primeiras corridas.

Para este período, em que as brincadeiras são quase todas no chão, a Zippy desenvolveu a Coleção Mix & Match, que prioriza o conforto sem deixar de combinar o prático e o funcional tão exigidos nesta etapa.

Para facilitar ao máximo a vida dos pais, todos os itens da coleção combinam entre si: prático para o início do dia, mas também para as eventuais necessidades de troca ao longo do mesmo (ainda frequentes nestas idades).

Para além disso, as peças têm detalhes essenciais para ajudar no momento de vestir: aberturas com molas em vez de botões, calças com elástico na cintura (permite ajustar a roupa de acordo com o crescimento dos bebés), aberturas com mola na zona da gola para não magoar o bebé a vestir, entre outras.

Feitas na sua maioria em jerseys ou felpas com acabamento em carbono, as peças garantem conforto e suavidade. E, como também queremos que os bebés estejam sempre cheios de estilo, a Zippy criou personagens e histórias exclusivas para ilustrar esta coleção.

A divertida coelhinha fashionista, os monstrinhos do skate e uma quinta com tratores e animais formam os estampados desta coleção, que está repleta de adornos como aplicações em 3D para que a própria roupa seja, também, um brinquedo e possa estimular a criatividade e curiosidade das crianças que, nesta fase, começam a aprimorar os seus 5 sentidos.

Com peças de vestuário, acessórios, calçado, chapéus de chuva, mochilas, lancheiras, entre outros, a coleção Mix & Match chega para facilitar em muito a vida aos pais: fácil de combinar e fácil de vestir.