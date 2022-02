Abel & Lula, a marca premium de moda infantil do grupo Mayoral, apresenta a sua coleção primavera-verão 2022 com um importante lançamento.

Uma linha para meninas com designs exclusivos para Cerimónia e Ocasiões Especiais do tamanho 6-9 ao 36 meses, que combina com a proposta existente para meninas dos 4 aos 14 anos de idade, tanto em tecidos como em cores.

Desenvolvida entre designs de Cerimónia que exploram a elegância das cores pasteis através de tons suaves e luminosos, para os protagonistas dessa data inesquecível, e a coleção Ocasiões Especiais que apresenta tons vibrantes e um espetro cromático ácido, centrada nas convidadas.

A simplicidade das silhuetas, o gosto pelo detalhe, a pureza dos padrões e a requintada confeção definem a coleção, na qual se destacam tecidos de qualidade como mikados, tules, linhos, batistas, piqués, shantungs, gazes, bambulas, ottomans e crepes, que optam por diferentes acabamentos, com perfurações, bordados e pontos de plumeti.

A peça de vestuário chave é o vestido, tanto na linha do bebé (com cuequinha a condizer) como na linha das raparigas. Os cardigans e macacões também se destacam nesta estação, com uma grande variedade de modelos disponíveis.

Novas silhuetas de laço, chapéus florais e malas em forma de leque, entre outros acessórios, completam a coleção e acrescentam frescura aos looks.

Esta coleção estará disponível numa seleção de lojas Mayoral e em www.abelandlula.com a partir de fevereiro de 2022.