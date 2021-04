As rotinas de sono são sem dúvida um dos maiores desafios do primeiro ano de vida dos bebés. Cólicas, nascimento de dentes e horários trocados, há inúmeras variáveis a interferir com o sono dos bebés e, por consequência, dos pais.

Com a ajuda da terapeuta e especialista do sono Ana Maria Pereira, o guia “Mamãs Sem Dúvidas” dá-lhe seis dicas para que o seu bebé tenha noites (e dias) mais tranquilos.

“Tal como uma mãe procura a melhor escola para o seu rebento, deve procurar também propiciar todas as condições para que o recém-nascido tenha um sono saudável. Para isso, é importante ter sempre em mente que cada bebé é diferente e único, sendo que não existem soluções universais infalíveis”, explica Ana Maria Pereira.

Seis aspetos que todos pais devem ter em atenção:

1. Priorize o sono de toda a família: a criação de um ambiente de sono saudável é tão importante para as crianças como para os adultos, não a negligencie;

2. Cuide do ambiente do sono: o nível de silêncio/barulho, a temperatura, a luz, o conforto e o uso de aparelhos eletrónicos são aspetos que devem ser tidos em consideração e que afetam o sono;

3. Estabeleça horários consistentes: habitualmente, os bebés começam a desenvolver um padrão de sono mais regular aos 3 meses, sendo importante estabelecer horários consistentes para o sono da noite e sestas;

4. Tenha a alimentação em atenção: uma boa alimentação é sinónimo de equilíbrio nas conexões entre os neurotransmissores cerebrais e os seus recetores, o que proporciona um sono retemperante. Além disso, a digestão à noite faz-se mais lentamente do que durante o dia. Por isso, alguns alimentos, como bebidas de frutas cítricas, leguminosas e fritos devem ser consumidos ao almoço;

5. Implemente um ritual relaxante antes de ir para a cama: pode ser a leitura de uma história, por exemplo, evitando o uso de aparelhos eletrónicos;

6. Promova as sestas: estas devem ser feitas de forma regular e adequada à fase de desenvolvimento da criança.

No entanto, nem sempre é fácil para os recém pais adotar todos estes cuidados. É aqui que entra a terapia do sono. “Existem inúmeros pais que precisam de ajuda para melhorar o sono dos seus filhos e não há problema algum nisso. A Terapia do Sono e o respetivo plano têm sempre em conta as especificidades do bebé em questão e do estilo de parentalidades dos pais”, garante a terapeuta.

O objetivo deste plano passa por fazer com que o bebé consiga substituir uma associação de sono por outra que não dependa de terceiros, como é o caso dos pais. No final, a criança deverá sentir-se segura, conseguindo dormir sem precisar de ajuda.

O sono do bebé é um dos vários temas abordados pelo Guia de Gravidez e da Primeira Infância do Bebé da Mamãs sem Dúvidas, que se destina a pais e futuros pais e cujo download pode ser feito de forma gratuita em mamassemduvidas.pt.