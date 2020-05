O príncipe Harry e Meghan Markle, ex-duques de Sussex, subiram ao altar a 19 de maio de 2018. No dia em que comemoram dois anos de casamento, reveja os momentos mais emocionantes do enlace que se realizou no Castelo de Windsor.

