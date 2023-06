Zulmira Ferreira viveu na última quinta-feira, 1 de junho, um dia particularmente emotivo. A socialite viu o filho, Eduardo Ferreira, ser homenageado numa festa.

A Charmers Lisbon, loja onde o filho de Zulmira atuava frequentemente como DJ, resolveu lembrá-lo lançando um balão com o seu nome artístico - DJ Eddie Ferrer.

"Charmers Lisbon, homenagem linda. Era o DJ sempre que havia festa. Obrigada", declarou a comentadora do 'Passadeira Vermelha' ao mostrar as imagens do emotivo momento.

Eduardo Ferreira morreu em novembro do ano passado devido a complicações relacionadas com um aneurisma.

