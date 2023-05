Os desafios continuam na vida de Zulmira Ferreira. Depois de em novembro do ano passado ter chorado a morte do seu único filho, a socialite e comentadora, de 76 anos, enfrenta um processo de separação.

Chegou ao fim o casamento de 33 anos com o treinador de futebol Jesualdo Ferreira, confirmou a própria na mais recente emissão do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC e SIC Caras, no qual faz parte do leque de comentadores.

"Infelizmente as relações nem sempre são eternas como desejamos. Foram 33 anos. Só tenho de desejar o melhor ao Jesualdo e para mim também, um bocadinho, também mereço. Desejo-lhe o melhor do mundo", começou por dizer no 'Passadeira Vermelha' de sexta-feira.

"Foram 33 anos da minha vida e agora é olhar para a frente e encarar esta nova etapa com algum otimismo", referiu, lembrando que a notícia chega enquanto vive ainda um processo delicado devido à morte inesperada do filho, Eduardo Ferreira, devido a complicações relacionadas com um aneurisma.

"Há seis meses [desde a morte do filho] que não consigo ter paz e serenidade na minha vida. Mas melhores dias virão, estou convencida que virão. Sempre fui uma pessoa positiva e não quero perder isso", completou, recebendo apoio do restante leque de comentadores.

