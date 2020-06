Completou-se esta segunda-feira, dia 29, um ano desde que Zoë Kravitz subiu ao altar com o amor da sua vida, o ator Karl Glusman.

Uma data simbólica que fez questão de assinalar também nas redes sociais com uma adorável fotografia em que aparece com o companheiro no dia da cerimónia.

Sem precisar de palavras para expressar o amor que os une, Zoë escreveu apenas "um ano" na legenda.

Veja abaixo.

