Foi a 29 de junho de 2019, há precisamente um ano, que Charlotte Casiraghi trocou alianças com Dimitri Rassam numa cerimónia religiosa na abadia de Saite-Marie de Pierredon.

Este momento tomou lugar um mês depois do casal oficializar a relação no civil e a filha de Carolina do Mónaco fez-se notar num encantador vestido da assinatura de Giambattista Valli.

Vale lembrar que o casal tem um filho em comum, Balthazar, de um ano. Charlotte é ainda mãe de Raphael, de cinco, fruto do casamento passado com Gad Elmaleh. Também Dimitri Rassam tem uma filha, Darya, de sete anos, de outro relacionamento.

