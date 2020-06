As redes sociais dos príncipes Carl Philip e Sofia da Suécia encheram-se de ternura com a última publicação. Isto porque foi dada a conhecer, este fim de semana, uma nova fotografia dos filhos do casal.

Na imagem, os pequenos Alexander, de quatro anos, e Gabriel, de três, aparecem sentados no campo, aparentemente a meio de um passeio pela natureza.

Vale frisar que este registo faz parte de uma viagem que os príncipes fizeram pela Suécia, também como forma de incentivar ao turismo nacional nesta fase em que o mundo ainda se vê afetado pela pandemia da Covid-19.

Leia Também: Casa real assinala 10.º aniversário do casamento de Vitória da Suécia