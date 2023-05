Zezé Camarinha recordou no Instagram esta quinta-feira, dia 11 de maio, uma polémica que nasceu em 2013, no âmbito da sua participação no 'Big Brother VIP'.

Na altura, Zezé e Fanny Rodrigues, que também era concorrente, protagonizaram várias discórdias, com o pai da '"belle portugaise' a intervir.

"Vou ver se consigo entrar no 'Big Brother' para dizer o que tenho a dizer a esse paspalho e porco. O meu maior gosto é partir-lhe os dentes todos e ir a tribunal com ele. Pode fazer pouco de quem quiser mas comigo as coisas são diferentes", atirou, na altura, Fernando Rodrigues numa publicação feita no Facebook.

Uma década depois, a ameaça nunca se concretizou, o que levou Zezé a brincar com a situação: "Há 10 anos que estou à espera desta matarruano".

© Instagram/Zezé Camarinha

