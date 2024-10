Fanny Rodrigues e a irmã, Carina, protagonizaram na tarde de terça-feira, através das redes sociais, um momento verdadeiramente hilariante. As duas decidiram fazer um desafio, que consistia em escolherem tatuagens uma para a outra revelando as suas escolhas apenas no final.

No caso de Carina, as escolhas da irmã foram surpreendentes e deixaram a jovem de queixo caído quando percebeu que tinha uma frase em espanhol no braço e uma piada seca tatuada na zona das costelas.

"Yo soy de la puta madre", foi a frase que Fanny escolheu para a irmã ter tatuada no braço. A escolha não agradou a Carina, mas a sua cara de espanto foi ainda maior ao perceber que tinha sido tatuado nas suas costelas a seguinte piada: "Para onde vai o galo quando sai da discoteca?".

Carina foi bastante mais simpática para a irmã, tendo escolhido para ela a icónica frase "je suis la belle portugaise [eu sou a bela portuguesa]", que lhe é associada desde que participou na 'Casa dos Segredos'.

Eis abaixo as imagens que mostram o resultado do desafio das duas irmãs:

